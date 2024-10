Maltempo in Italia: allarme rosso in Liguria, copiose alluvioni a Milano

193 Visite

Liguria sotto scacco dell’acqua. Le intense piogge delle ultime 24 ore hanno messo in ginocchio la Liguria, con oltre 300 mm di acqua caduta in alcune zone, un record che ha fatto scattare l’allerta rossa. Il Levante è la zona più colpita, con fiumi esondati e frane che minacciano le abitazioni. A Campo Ligure, ben 272 mm di pioggia si sono abbattuti in sole 6 ore. Nonostante una tregua prevista per stasera, il maltempo è pronto a tornare con vigore già da domani pomeriggio.

Milano in allerta: anche il capoluogo lombardo non è stato risparmiato. Le intense precipitazioni hanno costretto le autorità ad attivare la vasca di laminazione del Seveso per evitare l’esondazione del fiume. Il quartiere di Ponte Lambro è stato il più colpito, con strade allagate e disagi per i residenti.

Danni e disagi in tutta la regione; i vigili del fuoco sono impegnati in interventi urgenti per fronteggiare le emergenze. Frane, allagamenti e smottamenti hanno reso impraticabili alcune strade e isolato alcune abitazioni.

La situazione resta critica. Gli esperti prevedono che la situazione potrebbe ancora peggiorare nelle prossime ore e raccomandano di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti