Tragedia familiare ad Ariccia: pensionato uccide accidentalmente la moglie

Un dramma ha sconvolto la tranquilla località di Monte Gentile, ad Ariccia. Giovedì pomeriggio, un anziano di 73 anni ha investito mortalmente la moglie di 66 mentre cercava di uscire da un parcheggio.

Stando a quanto ricostruito, la coppia si trovava in visita ai figli e, dopo pranzo, si apprestava a far rientro a casa. La donna, rimasta in attesa che il marito effettuasse la manovra, è stata travolta accidentalmente dalla Ford Fiesta. L’impatto è stato violento e la 66enne ha riportato gravi ferite, in particolare agli arti inferiori.

I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Trasportata d’urgenza al Nuovo Ospedale dei Castelli, è spirata poco dopo il ricovero.

L’uomo, sotto shock per l’accaduto, ha riferito di non essersi accorto della presenza della moglie dietro l’auto. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno procedendo per omicidio stradale colposo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la salma messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri.

