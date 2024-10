255 Visite

Lavori stradali, chiusura temporanea della rampa della SP 527 “Cantariello” dal 7 al 10 ottobre 2024, dalle ore 7:00 alle ore 18:30

A causa di lavori di rifacimento del manto stradale, la rampa della SP 527 “Cantariello” sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 7 a giovedì 10 ottobre 2024, dalle ore 7:00 alle ore 18:30. La chiusura riguarda il tratto compreso tra il Ramo autostradale H39 e Casoria, dall’intersezione con la rampa che conduce ad Afragola all’intersezione con la rampa proveniente da Afragola, nel territorio del Comune di Casoria.

Per i veicoli provenienti da Napoli, dal Ramo autostradale H39 in direzione Afragola (Zona Commerciale IKEA-Lorey Merlin) e da Afragola verso Casoria, Circumvallazione Esterna di Napoli, il percorso resta invariato.

Per i veicoli provenienti da Napoli dal Ramo autostradale H39 in direzione Casoria, il percorso alternativo prevede l’immissione alla rampa in direzione Afragola, per poi procedere all’inversione di marcia presso la rampa adiacente la zona commerciale IKEA-Leroy-Merlin e proseguire il percorso ordinario per Casoria.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, poiché la larghezza della corsia non consente il transito dei veicoli durante le operazioni di rifacimento del manto stradale

L’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo quadro per gli “Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel Gruppo B “Zona Orientale” Comparti 7 e 10 – Sistemazione dei punti critici e pavimentazioni”.

