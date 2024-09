Via Marano-Pianura: quella perdita idrica da 6 giorni. “Spreco assurdo, si intervenga”

194 Visite

Gentile direttore, mi rivolgo a lei sperando si possa risolvere questa situazione. A via Marano pianura 70, c’è una perdita d acqua da più di 6 giorni, il servizio acquedotto non risponde, i vigili dicono che hanno fatto segnalazioni, ma ad oggi ancora nulla, se non risolve lei con le sue denunce, dovrò recarmi dai carabinieri, credo che sia un danno geologico. L’acqua è un bene primario e veder svernare ettolitri di acqua così e davvero da denuncia.













