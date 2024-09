Napoli. Polizia Locale: intensificati i controlli contro i parcheggiatori abusivi

128 Visite

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, il Comando di Polizia Municipale di Napoli, su indirizzo del Prefetto di Napoli Michele di Bari e del Sindaco Gaetano Manfredi, ha avviato una azione di contrasto specifica, concordata con l’Assessore alla Polizia Muncipale e Legalità Antonio De Iesu.

Sono stati predisposti servizi mirati per l’identificazione dei soggetti che svolgono tale attività e per la repressione della sosta selvaggia, con l’ausilio dei carri attrezzi per la rimozione dei veicoli in sosta irregolare.

Nel corso di tali interventi, programmati nella prima decade di settembre, con ulteriori servizi di contrasto predisposti in occasione dell’evento di calcio Napoli Parma del 31/08, sono stati identificati 32 soggetti che svolgevano l’attività di parcheggiatore abusivo, di cui 19 deferiti all’A.G. e 7 destinatari di ordini di allontanamento e sono stati prelevati 104 veicoli per sosta vietata.

In totale, nel corso del 2024 e sino al mese di luglio, la Polizia Municipale ha proceduto ad effettuare complessivamente 785 controlli a soggetti dediti all’attività di parcheggiatore, provvedendo a denunziarne all’A.G. per reiterazione, 163; 150 sono gli ordini di allontanamento notificati e 7 i provvedimenti di DACUR eseguiti; ha proceduto al sequestro di euro 2049,34, proventi dell’attività illecità, ed alla verbalizzazione ai sensi dell’art. 7 c. 15 bis di n. 191 parcheggiatori.

La Polizia locale proseguirà l’attività repressiva del fenomeno attraverso la programmazione periodica di attività mirate al contrasto della problematica.













