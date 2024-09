Anziani legati ai letti: l’Asl Napoli 1 avvia un’indagine

295 Visite

L’Asl Napoli 1 ha avviato un’indagine interna per la vicenda dei due anziani con le braccia legate alle sponde del letto, nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Paolo di Napoli documentata dal quotidiano ‘Il Mattino’ sulla base di un video. La denuncia è partita da una persona che si era recata in visita ad un paziente di 92 anni, in ospedale da alcuni giorni per un problema neurologico. Nel video, si vedono i due pazienti sono al letto con brandelli di lenzuola utilizzate per legare le braccia alle barriere metalliche laterali.













