Giugliano-Mugnano: 17enne accoltellato, è in pericolo di vita

Questa notte, i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale locale per un 17enne di Mugnano ferito. Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato colpito al basso torace con un’arma da taglio, forse durante un tentativo di rapina. Il 17enne è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Non è chiaro il luogo dove il giovane sarebbe stato ferito.

Indagini in corso per chiarire dinamica, luogo e matrice evento.













