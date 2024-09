Strage familiare: morti padre, madre e figlio di 12 anni

Padre, madre e figlio sono stati trovati morti in un’abitazione di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, con ferite di armi da taglio. I Carabinieri sono intervenuti stanotte avvertiti dal 118, chiamato dall’unico sopravvissuto della famiglia, l’altro figlio di 17 anni.

La strage è avvenuta in via Anzio a Incirano. Sono stati trovate tre persone senza vita: un uomo di 51 anni, una donna di 49 e il loro bambino di 12. A trovarli l’altro figlio di 17 anni che è stato portato in caserma.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una strage avvenuta in famiglia, senza l’intervento di altre persone dall’esterno. L’omicidio è avvenuto intorno all’1 e il ragazzo avrebbe spiegato di essersi svegliato nel cuore della notte sentendo le urla della madre e del fratello colpiti a morte dal padre. A questo punto avrebbe reagito uccidendo il padre. La sua versione è però tutta da verificare, anche perchè il ragazzo non presenta segni di colluttazione.

Al momento nella villetta monofamiliare di via Anzio sono in corso i rilievi della scientifica che cercano riscontri al racconto del minore. I vicini hanno raccontato che si trattava di una famiglia tranquilla e benestante, di grandi lavoratori, e che non hanno sentito alcun rumore nella notte.

Il fratellino ha subito l’aggressione più feroce

Il ragazzo ha spiegato di essere entrato in camera del fratello di 12 anni e di aver visto il padre seduto su una sedia con il coltello accanto e i corpi del fratellino nel suo letto e la madre a terra. A quel punto avrebbe preso il coltello e avrebbe pugnalato a morte il padre. Le vittime sono state trovate quindi tutte nella stanza da letto del 12enne, con addosso abbigliamento da notte. Come confermato dal procuratore di Monza Claudio Gittardi, a subire l’aggressione più feroce sarebbe stato il 12enne. Gli inquirenti, al fine di completare il quadro investigativo, stanno comunque lavorando per escludere completamente la presenza di altre persone all’interno dell’abitazione. Al momento nella villetta ci sono sia il magistrato della Procura di Monza che quella della Procura minorile di Milano.