Nuovo record di occupati in Italia. A luglio, con i 490mila posti in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, il numero di italiani al lavoro ha superato la soglia dei 24 milioni. Non sono mai stati così tanti da quando sono iniziate le serie storiche dell’Istat. Il dato – per la precisione 24 milioni e 9mila persone – è sostenuto soprattutto dalla crescita degli autonomi che raggiungono i 5 milioni e 233mila. Le 490mila persone attive in più rispetto a dodici mesi prima sono il risultato di una crescita fra dipendenti permanenti e autonomi, aumentati di 437mila i primi e di 249mila i secondi e una diminuzione di 196mila dipendenti a termine.

Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di inattività aumentano, raggiungendo il 62,3% e il 33,3% rispettivamente, mentre il tasso di disoccupazione scende al 6,5%. Plaude il governo, che apprezza i dati positivi ma assicura di non volersi accontentare e di spingere ancora soprattutto su giovani e donne. «L’Italia – commenta la premier Giorgia Meloni – sta crescendo più di altre Nazioni europee, nonostante il rallentamento dell’economia mondiale e la delicata situazione internazionale.













