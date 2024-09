Marano, Izzo: “Da oggi sono in pensione, sono stati 41 anni ricchi di emozioni. Grazie a tutti”

338 Visite

Da oggi sono un pensionato, dopo 41 anni e sei mesi di lavoro al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ricordo ancora le prime supplenze in qualità di maestro al secondo circolo didattico di Marano scuola Ranucci, che emozioni!

Dal 1° settembre 1999 il Preside Piccolo mi volle vicario all’ IC Socrate- Mallardo Comprensivo di nuova istituzione, da allora fino a venerdì 30 agosto 2024 ho espletato il mio incarico di vicepreside. Durante questi anni sono venuto in contatto con tanti allievi, famiglie e colleghi che mi hanno arricchito umanamente e culturalmente, facendomi crescere come persona, professionista della scuola e uomo di cultura.

A tutte queste componenti vorrei ringraziare con la carezza dell’animo e il bacio del cuore per avermi donato tanto amore e rispetto che ho cercato con umiltà e semplicità di ricambiare.

Avrò sicuramente anch’io durante il mio percorso lavorativo sbagliato in qualcosa ma sempre nel rispetto altrui e della normativa vigente, e di questo vi chiedo umilmente scusa.

Un pensiero sincero dal profondo del cuore va al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente dell’ IC Socrate- Mallardo fucina dell’ eccellenza del territorio a nord di Napoli, con l’auspicio che gli anni futuri possano essere forieri di ancor più brillanti obiettivi avete le risorse umane, le capacità e le competenze.

Il mio pensionamento non vuole significare l’uscita di scena, il rendervi orfani delle mie semplici e umili competenze in ambito scolastico, ognuno di voi può contattarmi per qualsiasi problematica scolastica, anzi vi preannuncio che dalle prime settimane di settembre ho dato la mia disponibilità a collaborare con la CISL Scuola di via Lazio in Marano.

Un pensiero e un profondo ringraziamento va a tutta la cittadinanza di Marano che in tutti questi anni mi ha sempre supportato nel mio lavoro.

Ai giovani un appello: ragazzi studiate perché lo studio è l’ unico strumento che rende uomini liberi e consapevoli del proprio destino.

Grazie di cuore a tutti e W la cultura!

Maestro Michele Izzo, pensionato dal 1° settembre 2024.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews