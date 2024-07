MARANO, ANNO DEL SIGNORE 2024: DISASTRO RIFIUTI. CONTROLLI PARI A ZERO, COMUNE INERME E INCIVILTA’ DILAGANTE

631 Visite

Rifiuti Marano, inciviltà, scarsi controlli: una situazione di degrado, ovunque. Da piazza Trieste e Trento al corso Mediterraneo: un disastro, una situazione ormai sfuggita di mano. Altro che iniziative e scemenze sulla differenziata, molti cittadini se ne fregano delle regole e il Comune non è in grado, ad oggi, di mettere in campo alcuna efficace azione di contrasto. Telecamere, multe, blitz, come avviene da tempo anche a Quarto? Niente, siamo al non pervenuti.













