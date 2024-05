Marano, progetto per assegnazione e finanziamento bene confiscato: nominata commissione giudicatrice

91 Visite

Al termine del lasso temporale concesso dal Comune sono arrivate al protocollo dell’Ente tre domande per il banco riguardante la co-progettazione, assegnazione e gestione del bene confiscato di via Marano-Quarto, civico 45 A. Un bando per l’individuazione di un’associazione o cooperativa sociale, propedeutico poi alla richiesta di finanziamento regionale. Tre soggetti hanno presentato domanda e nei giorni scorsi il Comune ha anche individuato i componenti della commissione giudicatrice: si tratta di Angelo Martino, Mariarosaria Passaretti, Maria Russo e Tommaso Giordano, tutti dipendenti o funzionari del Comune di Marano.













