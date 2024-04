Covid, il caso record di un paziente: positivo per 613 giorni

84 Visite

Si tratta di un record probabilmente imbattibile: un uomo olandese di 72 anni immunocompromesso, ora deceduto, ha convissuto con il virus del Covid per ben 613 giorni consecutivi, in pratica un anno e otto mesi. La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’University Medical Center (Mmc) di Amsterdam: si tratta della durata più lunga fin qui conosciuta che ha superato nettamente quella di due pazienti che hanno convissuto con Sars-CoV-2 per 505 giorni.

Le mutazioni nell’organismo

Per poter vivere così a lungo, il virus si era perfettamente adatto all’organismo dell’uomo grazie ad alcune sue mutazioni. “L’uomo aveva ricevuto molteplici vaccinazioni contro il Covid-19 ma il suo sistema immunitario non era riuscito a fornire una risposta sufficientemente protettiva contro il virus, cosa che spesso accade nelle persone anziane e negli individui immunocompromessi”, spiegano i ricercatori a ScienceAlert. Questo caso verrà presentato al Congresso “Escmid Global” che si terrà a Barcellona dal 27 al 30 aprile.













