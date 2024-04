Asili nido, arrivano i primi bonus (con ritardo)

31 Visite

L’Inps ha reso noto ieri che sono state messe in pagamento le prime quote del “bonus asili nido”. Con qualche ritardo (la liquidazione era prevista per il 2 aprile) è iniziato l’utilizzo del beneficio. Si tratta di una prestazione che può essere richiesta per il pagamento delle rette di asili nido pubblici o privati, autorizzati dagli enti locali, e per l’utilizzo di forme di supporto – presso la propria abitazione – in favore di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Chi può chiedere il bonus?

Ma chi può chiedere il “bonus asili nido”? Spetta alle famiglie con figli:

di età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni nell’anno solare);

che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato o affetti da gravi patologie croniche certificate. Il genitore può presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni purché entro l’anno solare.













