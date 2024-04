Napoli, record di presenze al Monte Echia

113 Visite

Oltre settemila biglietti registrati nella giornata di sabato per salire in cima a uno dei luoghi simbolo della città, dove nacque il primo insediamento partenopeo. Oggi la lunga fila all’esterno dell’impianto promette numeri altrettanto importanti. L’apertura degli ascensori è un risultato positivo per il quale è giusto rendere merito all’Amministrazione comunale che è riuscita a sbloccare i lavori dopo 17 anni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews