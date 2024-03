Via libera ai test psicoattitudinali ai magistrati. Nordio: “Nessuna interferenza dal governo”

73 Visite

Il governo licenzia il decreto legislativo che introduce i test psicoattitudinali per l’accesso alla professione del magistrato. Il Consiglio dei ministri ha infatti emanato la norma voluta dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ed è certamente il passaggio più delicato perché non era contenuta nella legge delega voluta dal Guardasigilli predecessore, Marta Cartabia, ed è stata introdotta solo su richiesta delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. La riunione a Palazzo Chigi dell’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni si è limitata a costruire la cornice del decreto, introducendone esclusivamente il principio. Tutta la procedura di questi test sarà affidata al Consiglio Superiore della Magistratura: “ Non vi sono interferenze da parte del governo salvo quelle burocratiche “, dichiara il responsabile del dicastero di via Arenula.













