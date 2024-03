CAMPANIA: DE LUCA “PER CIRCUM SERVE PAZIENZA, MAI UN INVESTIMENTO COSÌ”

71 Visite

Per la Circumvesuviana bisogna parlare un linguaggio di verità: abbiamo fatto una gara per acquistare treni nuovi, i treni sono stati messi in produzione e c’è stato un ritardo di 2 anni per un ricorso al Tar. Poi, per un periodo, non c’era il materiale di base per produrre le carrozze .Oggi la cosa si è sbloccata, c’è bisogno di un po’ di pazienza, ma stiamo facendo il più grande investimento che si sia mai fatto sulla Vesuviana”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di promozione turistica “Campania Divina”. “L’Eav – aggiunge il governatore – è una struttura complessa: c’è la Cumana, la Circumflegrea dove c’è un servizio straordinario, abbiamo rinnovato tutti i mezzi. Per la Vesuviana c’è una linea a scartamento ridotto, quindi bisogna far produrre specificamente i treni. Per questo abbiamo dovuto fare la gara ad hoc, che è stata comunque sbloccata, serve giusto il tempo tecnico necessario per rinnovare il parco dei mezzi e fare tutti gli interventi in corso” dice De Luca che poi risponde a chi gli chiede conto della scelta, sulla linea in direzione Sorrento, di eliminare le fermate in alcuni comuni a beneficio di un collegamento diretto più comodo per i turisti.













