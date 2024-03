Napoli, celebrazioni per il ventennale dell’uccisione di Annalisa Durante

110 Visite

Mercoledì 27 Marzo 2024, a partire dalle ore 10:00, si terranno le celebrazioni per il Ventennale dell’uccisione di Annalisa Durante, giovanissima vittima innocente di camorra. Alle ore 10:00 primo appuntamento presso la Chiesa di San Giorgio Maggiore (Via Duomo, 237/A – Napoli), dove si terrà il concerto del quartetto d’archi “Annalisa Durante – Gli Archi di Napoli” e del maestro di tuba Gianmaria Strappati, ambasciatore di Missioni don Bosco per la musica nel mondo e testimonial dell’Associazione Annalisa Durante.

A seguire, alle ore 11:00, presso la Biblioteca a porte aperte “Annalisa Durante” – Spazio Comunale Forcella (Via Vicaria Vecchia, 23 – Napoli) si terrà l’iniziativa “DiVentiamo Lib(e)ri” con una deposizione simbolica di libri nel segno della cultura che genera vita.

Presenti, tra gli altri, Giannino Durante, papà di Annalisa, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania e Giuseppe Perna, presidente dell’Associazione Annalisa Durante.

