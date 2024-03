AUTONOMIA DIFFERENZIATA, INCONTRO DIBATTITO ALL’ISTITUTO DEGLI STUDI FILOSOFICI

74 Visite

“Per un’Italia Unita e Solidale, contro l’Autonomia Differenziata” è il tema dell’incontro-dibattito organizzato per sabato prossimo 23 marzo 2024 alle 15,30 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano (via Monte di Dio, 14) a Napoli dall’associazione culturale Polo Sud e dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale.

Moderati da Luigi Vicinanza, interverranno: Giovanna De Minico, Amedeo Laboccetta, Mario Landolfi, Lina Lucci, Gennaro Malgieri, Eugenio Mazzarella Marina Calamo Specchia e Massimo Villone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews