PUNTI DI VISTA. RINALDI: “NEGAZIONISTI DEL PERICOLO PRODOTTO DAL DECOLLO AEREI SULLE NOSTRE TESTE”

È assurdo. C’è una “manica” di idioti maranesi a cui non interessa nulla degli aerei per tutti assordanti e che ci spruzzano addosso veleno da respirare.

Non sono un eroe da tastiera. Mi conoscete. E ribadisco che questi negazionisti sono una mandria di imbecilli.

Perciò si perdono le guerre.

L’abusivo cambio di rotta doveva essere una sperimentazione fino a settembre scorso.

Ora, dopo sei mesi, siamo ancora qui a permettere i decolli di questi velivoli.

Per pretendere le nostre ragioni, dovremmo munirci di una postazione contraerea?

Non se ne può più. Ora basta a qualsiasi costo.

Al diavolo gli stupidi e le sciocche, tutti interessati solo alle buche stradali e ad altri disservizi cronici di questo orrendo paesone chiamato Marano.

Quello che ci sta capitando mette a repentaglio la vita dei vostri figli. Ditelo a qualche buffone che ci scherza sopra o si atteggia: non merita alcuna considerazione perché vale zero come essere umano. E non fa paura a nessuno. È finita l’epoca.