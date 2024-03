MARANO, IZZO: “AUTOGOL NON ADERIRE AD AVVISO PUBBLICO, PERSONAGGI NON AUTORIZZATI SI AGGIRANO NEL COMUNE…TANTE ANOMALIE”

117 Visite

Grande autogoal nell’ultimo consiglio comunale del 14 marzo u.s. della maggioranza che non ha voluto aderire all’associazione “Avviso Pubblico” per l’ adesione al codice etico per promuovere azioni di trasparenza e legalità, un codice etico contro mafia e corruzione. Il capigruppo del PD ha motivato la non adesione in quanto l’ associazione fa formazione, ed è vero perché è in prima linea nella formazione – azione contro le mafie, la corruzione e per la trasparenza delle azioni amministrative.

Sarebbe stato interessante aderire alla carta, perché una formazione alla bella politica quale strumento di servizio per la collettività non sarebbe stata peregrina.

Bella politica che si esplica anche attraverso la chiara comunicazione che ogni singolo appartenente alle istituzioni dovrebbe tenere con la collettività. Su questo tema ancora molto c’è da fare dalla maggioranza e dal primo cittadino, in quanto molte domande fatte dalla minoranza vengono eluse. Si pensi alle tante volte ch’è stato chiesto il perché alcuni personaggi senza aver titoli si aggirano negli uffici,in barba alla riservatezza e alla trasparenza degli atti.

Oppure le tante volte che è stato chiesto dell’operato di qualche appartenente alla giunta perché soggetto invisibile domande che non hanno avuto risposte da parte del primo cittadino e della maggioranza. E potremmo andare avanti per tante altre domande di interesse pubblico che hanno avuto come risposta il silenzio tombale.

Vorrei ricordare che il ruolo dell’ opposizione è soprattutto di controllo e verifica a tutela soprattutto della maggioranza,che non si deve sentire sotto attacco quando giungono osservazioni e critiche atte alla verifica degli atti.

Ogni consigliere di opposizione esplica il proprio ruolo istituzionale attraverso lo strumento della verifica e del controllo, nel rispetto di se stesso, degli altri e dell’istituzione d’appartenenza, e le parole devono essere sempre chiare e inequivocabile per un’ azione politica credibile.

Michele Izzo Capogruppo di Fare Democratico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews