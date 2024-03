GDF NAPOLI: FINANZIERE SALVA UN ANZIANO PRECIPITATO CON L’AUTO DA UN DIRUPO

148 Visite

Un finanziere del Comando Provinciale di Napoli, libero dal servizio, nei giorni scorsi, ha tratto in salvo un cittadino residente a Bacoli, precipitato da un dirupo con la propria auto.

In particolare, il “Basco Verde”, originario del luogo, di rientro presso la propria abitazione, nel percorrere la via collinare – Wolfgan Amadeus Mozart, ha notato un’auto di traverso carambolata dalla sovrastante carreggiata, dopo un volo di circa tre metri. Corso immediatamente verso il veicolo, un settantenne, all’interno dell’abitacolo, era rimasto incastrato, ormai privo di sensi.

Dopo aver allertato i soccorsi, il militare si è prodigato per agevolare la respirazione del malcapitato che, a causa della posizione assunta a seguito dell’impatto, manifestava evidenti difficoltà.

Grazie al provvido intervento del finanziere, che per primo si è accorto dell’incidente stradale, l’anziano, giunto in coma all’ospedale “Santa Maria Delle Grazie” di Pozzuoli, si è ripreso, fortunatamente, nei giorni successivi.













