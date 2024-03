Qualiano, due 16enni accoltellati nei pressi del luna park di via Salicelle

127 Visite

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per 2 minorenni feriti. Le vittime – trasferite in ospedale dal 118 – sono 2 ragazzi di 16 anni: il primo presentava una ferita da arma da taglio al braccio mentre l’altro aveva 2 ferite per accoltellamento al gluteo e alla schiena.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’aggressione sia avvenuta nei pressi del luna park ambulante di via Salicelle a Qualiano. I due, in compagnia di altri amici, avrebbero litigato con un altro gruppo di coetanei per uno sguardo di troppo, da lì l’accoltellamento. I minorenni sono stati dimessi ed entrambi giudicati guaribili in 10 giorni.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano e della stazione di Qualiano volte a ricostruire l’intera vicenda













