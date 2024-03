L’infettivologo Matteo Bassetti: “Non usate acqua del rubinetto per i lavaggi nasali, c’è il rischio ameba”

33 Visite

“L’ameba è una grave infezione che può colpire il cervello. Secondo un report del Cdc ci sarebbe un legame con l’utilizzo di acqua non sterile per i lavaggi nasali. Bisogna evitare di utilizzare acqua del rubinetto per i lavaggi nasali”.

Lo raccomanda su X Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, commentando un rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention americani su 10 pazienti (adulti e anziani già immunodepressi) con infezione da Acanthamoeba e una storia di risciacqui nasali ripetuti e prolungati, eseguiti almeno nella metà dei casi con acqua del rubinetto.













