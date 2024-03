Inter-Napoli, spazio a Raspadori? Osimhen in forte dubbio

48 Visite

Una Spagna indigesta quella che ha accompagnato gentilmente fuori dalla porta Champions sia l’Inter che il Napoli, reduci entrambe da un duello perso contro Atletico Madrid e Barcellona. Una doppia sconfitta che rischia di pesare alquanto sull’incontro di domenica sera in quel di San Siro, dove potrebbe essere anche inscenato un passaggio di consegne fra gli attuali Campioni d’Italia e coloro che si apprestano a vincere lo Scudetto. In casa Napoli, in particolare, le ferite lasciate dalla trasferta spagnola non appartengono alla sola anima partenopea. Da Barcellona è infatti rientrato claudicante un Osimhen ad oggi in dubbio, sulle quali giungono le prime sensazioni da Castel Volturno. Probabile l’impiego di Raspadori in luogo del nigeriano.













