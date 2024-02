QUARTO, RITORNA IL FESTIVAL DELLA MAGIA

99 Visite

L’iniziativa di solidarietà è giunta all’ottava edizione e si terrà al Teatro Corona il prossimo 24 Marzo. “Partecipate in tanti, darete la possibilità di offrire divertimento e sorrisi ai tanti bambini ospedalizzati”, invita il capo-team di Casper, l’associazione promotrice dell’evento

A Quarto ritorna la magia. Un appuntamento a cui non mancare quello in calendario il prossimo 24 Marzo presso il Teatro “Corona”. Sul palco di avvicenderanno gli artisti coinvolti nell’ottava edizione del “Festival della Magia” promosso da CASPER I SUPER EROI IN CORSIA l’associazione impegnata da anni nel volontariato negli ospedali pediatrici. L’iniziativa, ha tutti i numeri per essere un evento da ricordare: ben 10 artisti premiati in Italia ed in Europa, hanno risposto all’appello lanciato da Daniele Maffettone, per raccogliere fondi per l’attività di volontariato, che la Casper porta avanti tutto l’anno negli ospedali a favore dei bambini e delle bambine costretti all’ospedalizzazione lunga o breve che sia.

“Il Festival per noi era un appuntamento importante per finanziare i progetti sociali e di solidarietà dell’Associazione, che ha un unico importante obiettivo: far sorridere adulti e bambini, colorando la vita di momenti di allegria. La gente ci conosce, conosce la nostra serietà e le attività che portiamo avanti negli ospedali, nelle case famiglia, nei centri anziani o dovunque ci sia la necessità di alleggerire le giornate”. E’ vera e palpabile l’emozione di Daniele Maffettone, pilastro portante dell’associazione Casper, mentre dettaglia l’evento che coniuga divertimento, stupore e solidarietà.

La kermesse, che prenderà il via alle ore 19,30 sarà presentata da Francesco Cofano, alter ego del mago Forrest, che accoglierà sul palco gli artisti che daranno vita allo show: Franky Mattew, Gli Strampolieri, Francesco Gargiulo, Alessio Maraucci, Francesco Cirulli, Saykon, Gabriele D’Angiò, Silvia Paulillo, Francesco Cofano ed Antonio Diana. Molti artisti sono una conferma in quanto hanno già preso parte alle edizioni precedenti del Festival. Ognuno di loro eseguirà un numero pensato apposta per l’evento e che sicuramente stupirà la platea.

Alla serata si partecipa acquistando il biglietto ed il ricavato servirà a finanziare Casper ed il progetto dei Super Eroi in Corsia contribuendo a raccogliere fondi, per permettere ai volontari dell’Associazione di entrare negli ospedali campani donando giocattoli e libri, ai bimbi costretti a lunghe degenze e che, troppo spesso, lottano con cose più grandi di loro. Tutti i dettagli possono essere verificati sul sito dedicato: www. festivaldellamagiadiquarto.it

“Una grande festa che suggella un anno intero di volontariato svolgo da CASPER in oltre 12 ospedali e reparti pediatrici campani, nel 2023”, ricorda Daniele Maffettone. Alla serata saranno presenti anche numerosi bambini e le loro famiglie incontrate negli ospedali negli anni precedenti, bimbi speciali, e bambini delle case famiglia. “Partecipate in tanti, darete la possibilità di offrire divertimento e sorrisi a tanti bambini”, è l’invito del capo-team della Casper, che non si sottrae mai alle richieste di portare un sorriso ai bambini, meno fortunati. E’ obbligatorio prenotare contattando il numero di whatsapp: 351 966 5484 o il num. fisso: 081 8181283.