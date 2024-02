Presidenziali Usa, Michelle Obama per fermare Trump: l’idea dem dopo Biden

86 Visite

Davvero qualcuno credeva che nella corsa alla Casa Bianca del prossimo novembre Kamala Harris si sarebbe tirata indietro senza colpo ferire? Non c’è persona di potere al mondo, uomo o donna che sia, che una volta raggiunto l’apice della carriera lasci facilmente il posto. Non lo farà neanche Joe Biden. La vice presidente degli Stati Uniti d’America è stata silente fino a ieri, viste anche le gaffe inanellate da quando è in carica, ma appena ha intravisto uno spiraglio di passo indietro di Biden dalla ricandidatura, si è subito fatta avanti. E in effetti, se il suo mandato fosse stato meno disastroso, la nomination per lo studio ovale le sarebbe spettata di diritto, invece sono le stesse prime linee del partito democratico che non vogliono in alcun modo vedere il suo nome sulla scheda elettorale.

L’establishment, infatti, alla Casa Bianca sogna di vedere insediata Michelle Obama. Ma sono tutte illazioni perché Joe Biden non ha nessuna intenzione di mollare: tante volte, nella lunga carriera politica cominciata quando era ventenne, a Biden è stata promessa la candidatura presidenziale senza che questa poi arrivasse: quattro anni fa finalmente è riuscito ad averla – e a vincere – e adesso non pensa minimamente al passo indietro. E per sostituirlo serve che sia lui a farsi da parte. Le ultime ricostruzioni sul suo precario stato di salute sembra addirittura che lo abbiano ringalluzzito, tanto che la prima reazione è stata aprire un profilo TikTok per dimostrare a tutti che sta bene. In un giorno ha raggiunto 67mila followers (Berlusconi nel suo primo giorno ne fece 350mila, per intenderci).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews