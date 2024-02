Giugliano, con il Taranto una sconfitta che brucia. Tigrotti beffati nel finale

107 Visite

Che peccato: Giugliano beffato nel finale di gara. I gialloblu, dopo cinque risultati utili di fila, cadono di misura (1-0) allo Iacovone. E’ Kanoute, al 44′ della ripresa, a realizzare il gol che decide la partita. Ritmi alti fin dalle prime battute. I padroni di casa provano a fare la partita, il Giugliano invece si distende bene in contropiede. Bertotto lascia in panchina Valdesi e De Sena, entrambi titolari contro il Francavilla, e opta per Menna e Ciuferri lungo la corsia di destra. Sull’altro versante, Capuano si affida al tridente Kanoute-Simeri-Orlando. Dopo quaranta secondi la prima occasione è di marca tarantina: Simeri ci prova dal limite, ma la sua conclusione sfiora il palo. I tigrotti rispondono al 18′: combinazione Ciuferri-Salvemini, l’attaccante gira bene di testa ma il pallone termina sul fondo. E’ Balde l’uomo più pericoloso del Giugliano. Lo spagnolo è spesso una spina nel fianco della difesa rossoblu. Ciuferri, invece, è meno efficace sulla corsia opposta. La prima frazione va in archivio con un tiro da fermo di Simeri che sorvola la traversa. Nessun cambio in avvio di ripresa. E’ subito il Giugliano a rendersi pericoloso: Maselli calcia dal limite dopo una bella azione individuale di Balde. La manovra dei gialloblu è più fluida: Maselli è lucido in cabina di regia, De Rosa e Romano sono preziosi sia in fase di impostazione che di interdizione. Il Taranto è stanco e Capuano, già al 7′, è costretto ad operare i primi due cambi: Valietti e Bifulco subentrano ad Orlando e Mastromonaco. Dopo due minuti è Simeri ad abbandonare il campo. Al suo posto De Marchi. Bertotto opera il primo cambio al 37′: dentro De Sena, fuori Ciuferri. Al 44′, quando la partita sembra destinata a chiudersi in parità, la beffa per i tigrotti: Ferrara mette un buon pallone dalla sinistra, che Kanoute spinge alle spalle di Russo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews