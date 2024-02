Free Marano, illuminazione stradale. “Ditta del tutto inadeguata”

152 Visite

Il Comune di Marano di Napoli, da quello che abbiamo appreso ha stipulato un contratto

per la manutenzione dell’illuminazione stradale, con ENEL X vincitrice della gara, la ditta

risulta del tutto inadeguata, ma la cosa ancora più grave che, la squadra che opera sul

nostro territorio, non ha controlli, non ha rilasciato numero telefonico per i cittadini e

comunica cose false riguardo le riparazioni.

Il 27 gennaio in via Marano Quarto all’altezza del civico 62, un cittadino notava che il palo

dell’illuminazione stradale era totalmente privo della lampada e del coperchio, si procura il

numero di telefono segnalazioni guasti ( call center ), ed il giorno 29 gennaio inizia il

calvario. Le segnalazioni si susseguono giorno dopo giorno, addirittura per ben 4 volte

viene risposto che la squadra ha ripristinato il guasto.

Free Marano chiede al sig. Sindaco, agli Assessori, ai consiglieri e ai dirigenti comunali,

chi è addetto al controllo di questa ditta? Sono previste penali per comunicazioni false? si

possono lasciare i cittadini al buio per ben 18 giorni? Parliamo di una strada

pericolosissima, come la discesa di Via Pendine, dove all’ordine del giorno si susseguono

sversamenti illegali, il manto stradale è totalmente inadeguato e pericolosissimo, non

viene eseguito il servizio di spazzamento giornaliero, inoltre, nonostante siamo nel 2024

non esistono i servizi fognari, roba da cavernicoli!!

Attendiamo risposte e ancor prima la riparazione immediata dell’illuminazione stradale

FREE MARANO













