INCENDIO VIA SCARLATTI. PAPA (LEGA): “RISCHIO INTIMIDAZIONI PER RACKET, MA ANCHE PRIORITARIO DIMINUIRE VOLUME OCCUPAZIONE GAZEBI”

L’incendio occorso questa notte in via scarlatti ci impone, ancora una volta, una profonda riflessione. In primis, se confermata l’origine dolosa dell’accaduto, non si può ignorare ancora la recrudescenza di fenomeni di intimidazione, racket e violenza brutta sul nostro territorio che sta raggiungendo livelli mai visti e intollerabili. La seconda riflessione necessaria è la necessità di mettere in sicurezza dehors, gazebi et similia con l’utilizzo di materiali ignifughi e riportarli a volumi di occupazione accettabili per garantire la sicurezza e la percorribilità delle nostre strade ormai seriamente minacciata.

Solidarietà all’attività colpita, ma attenzione massima da parte di istituzioni locali e forze dell’ordine affinché casi come questi, che potevano avere anche conseguenze drammatiche per i residenti, non avvengano mai più.

Emanuele Papa consigliere V Municipalità Arenella-Vomero (Lega)













