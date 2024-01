V Municipalità Vomero – Arenella. La nota dei consiglieri Flores, Papa e Culiers: “Incidenti pedonali all’ordine del giorno, intervenire subito!”

77 Visite

Siamo preoccupati per il deterioramento progressivo ed inesorabile dello stato manutentivo delle strade, dei marciapiedi e degli attraversamenti della V Municipalità. Gli episodi di incidenti pedonali anche gravi sono ormai all’ordine del giorno e questo non può che allertarci e spingerci a chiedere con vigore all’amministrazione locale di concentrare sforzi e risorse, piuttosto che su eventi di dubbia utilità e gusto, come il semideserto concerto natalizio, i cori gospel ecc. sulla manutenzione delle strade municipali e sul ripristino della segnaletica orizzontale e verticale spesso fatiscenti. Garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare il diritto alla mobilità, oggi minato, per anziani, disabili e passeggini è un impegno improrogabile che va riportato al centro dell’agenda politica e amministrativa dell’amministrazione comunale e municipale, e che va anteposto ad ogni altra velleità.

Così in una nota i consiglieri del centrodestra della V Municipalità Arenella-Vomero

