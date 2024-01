70 Visite

A Melbourne non ce n’è per nessuno. Sinner distrugge in semifinale anche Djokovic. Tre set a uno per l’italiano, che vince i primi due set, si arrende al terzo dopo aver sprecato un match point e solo al tie break, ma poi si rimette in carreggiata nel quarto e domina lo sfidante. Sinner è in finale ed è, con ogni probabilità, il miglior giocatore italiano di sempre.













