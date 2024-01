Napoli, pronto il vaccino per il melanoma

Si chiama Alfredo, ha 71 anni ed è il primo paziente italiano a ricevere il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del melanoma.

La dose gli è stata somministrata questa mattina all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli, dove l’uomo è seguito dallo scorso settembre dall’oncologo Paolo Ascierto.

«Oggi è un grande giorno – dichiara Ascierto – ci vorrà qualche anno prima di avere i risultati di quest’ultima fase», precisa, «la nostra speranza è quella di poter dare una nuova e più efficace opzione terapeutica a quanti più pazienti possibili».

Alfredo De Renzis, 71 anni non ha avuto dubbi quando a dicembre gli è stata offerta la prima dose di vaccino anticancro a mRna somministrata in Italia. «Ho accettato subito», racconta. «Mi sembrava doveroso per il mio ruolo di medico, per dare un contributo alla ricerca, ma anche perché confido in questa cura.