MARANO, ALTRO CHE ANNUNCI E RIPARAZIONI: ANCORA UN MARE D’ACQUA POTABILE IN STRADA

Altro che riparazioni, problemi risolti, annunci, contro annunci, selfie. E’ di nuovo un mare d’acqua, acqua potabile, in via Marano-Quarto. Ancora problemi, verosimilmente di natura elettrica, al solito impianto. Acqua in strada, centinaia di migliaia di litri, e possibili problemi nelle case dei cittadini. Altro che chiacchiere, il Comune (dopo la non bella figura sui gettoni di presenza e l’oscuramento dei nomi dei consiglieri, dopo le tarantelle in via Nuvoletta, le mancate risposte su tanti argomenti), continua a fare acqua da tutte le parti.













