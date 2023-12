Regione, politica: Di Fenza e Varriale aderiscono all’associazione Per

170 Visite

Mercoledi 27 dicembre, ore 11.00 al consiglio regionale della Campania, isola F13- 1° piano aula multimediale, si terrà la conferenza stampa del consigliere regionale On. Pasquale Di Fenza e dell’ex commissario di centro democratico in Campania Vincenzo Varriale che ufficializzeranno l’adesione all’Associazione PER (Popolari, Europeisti, Riformatori).

“Vogliamo lavorare – spiega Varriale – ad un progetto associativo/politico con forte identità popolare e riformista, fare rete con tutte le realtà che si rivedono in quest’area e costruire le basi per un grande partito, il vero terzo polo”. L’evento vedrà la partecipazione di Barbara Preziosi (Socia Fondatrice PER), dell’ On. Elena Bonetti ( Presidente PER), dell’ On. Ettore Rosato(Socio Fondatore PER), del Consigliere regionale On. Raffaele Pisacane (PER). Inoltre, sarà presente anche il Consigliere regionale On. Salvatore Aversano con il quale è in corso un’interlocuzione approfondita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews