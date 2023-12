Napoli, cede pavimento in vetro: grave 51enne

Franata sulla pavimentazione in vetro sul tetto di un edificio che cede improvvisamente. È ricoverata all’ospedale del mare di Napoli in gravi condizioni e in pericolo di vita una donna di 51 anni residente nel quartiere Ponticelli.

L’incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di Natale a casa di una zia della donna. Insieme ai soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli per effettuare i primi rilievi del caso. Stando ad una prima ricostruzione, pare che la donna stesse camminando sulla pavimentazione in vetro del tetto, e che il pavimento sia improvvisamente crollato.