Napoli-Inter, tocca ad Osimhen. Natan a sinistra

Dopo l’ampio turnover messo in campo contro il Benfica, Inzaghi è pronto a schierare nuovamente i titolarissimi. In porta tornarà Sommer, davanti a lui la difesa a tre composta da Darmian, De Vrij e Acerbi. Sugli esterni Dumfries e Dimarco, con Cuadrado e Carlos Augusto pronti a entrare a partita in corso. In mediana: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, spazio nuovamente alla coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.













