Arriva l’inverno vero: freddo e pioggia, anche al sud

L’autunno mite, con giornate soleggiate e temperature anomale, è ormai solo un lontano ricordo. Da qualche settimana in Italia ha fatto irruzione il maltempo. E, sebbene alcune parentesi di stop facciano ben sperare, non si può dire lo stesso delle ultime previsioni diffuse dal team di ilmeteo.it . Come si legge sul sito, “cambia drasticamente la circolazione generale sul nostro Paese dove, in barba alle miti temperature registrate in queste ultime 24 ore, ci attendiamo l’arrivo di venti gelidi pronti a trasformare la domenica in una giornata da pieno Inverno, con anche il rischio di qualche rovescio nevoso fino a quote molto basse”.

Domani, quindi, “masse d’aria provenienti dalle fredde terre del Nordest Europeo, si riversano nel cuore del Mediterraneo sotto forma di venti di Maestrale sul versante tirrenico e di Bora e Grecale su quello adriatico”. Quando sarà possibile intuire questo cambio di rotta? “I primi segnali saranno evidenti già dalle prime ore del mattino, quando al Nord e in molti angoli interni del Centro, i previsti rasserenamenti notturni contribuiranno a una maggiore dispersione del calore verso l’atmosfera, facendo scendere le temperature di alcuni gradi sotto lo zero. Questo non solo in montagna, ma anche in molte zone della Valle Padana e nelle aree interne del Centro”, avvisano gli esperti.

Il freddo sarà però presente anche di giorno: al Nord e sul versante tirrenico ci sarà il sole, ma “saranno i gelidi venti provenienti da Nord a farci percepire maggiormente la sensazione di freddo”. Invece, soprattutto in alcune zone del Sud, i cieli saranno maggiormente coperti da nubi. La squadra di meteorologi fa chiarezza: “A conti fatti su molte regioni italiane le temperature massime potranno calare anche fino a 15°C rispetto a questi giorni facendoci percepire i primi veri segnali di un Inverno ormai imminente”.













