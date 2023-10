Marano, Morra risponde a De Stefano sulle proposte formulate. “Il consigliere fa strani sogni”

532 Visite

A volte, quando di sera si mangia pesante, si dorme male e si possono fare brutti sogni. Ultimamente il consigliere De Stefano ha sognato di fare delle proposte all’amministrazione in materia di politiche sociali e di aver ricevuto un diniego. Se avesse davvero formulato quelle proposte, avrebbe ricevuto altrettante risposte puntuali: Asilo nido – Il consigliere sembra fare riferimento alla struttura di piazza Trieste e Trento, ristrutturata all’epoca (una decina d’anni fa, credo) per ospitare il servizio, che però in quei locali non è mai partito. Invece, sono in fase di ultimazione i lavori – finanziati con fondi PICS – per il completamento dell’asilo nido in piazzale Dalla Chiesa. I lavori termineranno entro novembre e subito dopo sarà pubblicato il bando per l’affidamento del servizio. Biblioteca e ludoteca – Questi servizi erano ospitati a Palazzo Merolla e non a Palazzo Battagliese come dice De Stefano. In ogni caso, entrambe le strutture risultano ad oggi inagibili e necessitano di interventi più o meno importanti di riqualificazione. Appena avremo reperito le risorse necessarie, presumibilmente nel 2024 sul nuovo PO FESR, provvederemo ai lavori e avremo finalmente una sede per ospitare biblioteca, sale studio e spazi destinati ai giovani e alla cultura. Per la ludoteca cercheremo invece una sede più centrale. Centri per anziani – I due centri esistenti furono chiusi (sempre una decina d’anni fa), ma stiamo individuando una o più strutture tra gli immobili di proprietà comunale da assegnare ad associazioni che gestiscano il servizio. Buono spesa – Stiamo verificando la disponibilità di risorse nelle pieghe del bilancio comunale; in mancanza, concorderemo con le parrocchie, le associazioni e i gruppi di volontariato le iniziative perché tutti possano celebrare degnamente le festività natalizie.

Nota stampa sindaco Morra













