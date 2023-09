Incidente sul lavoro a Viterbo: perde la vita un 54enne di Giugliano

Incidente sul lavoro a Corchiano, in provincia di Viterbo. La parete esterna di una palazzina in via Donatori di sangue è crollata travolgendo due operai. Uno è morto dopo il trasferimento in ospedale, mentre l’altro è rimasto ferito. La vittima è Alfonso Gisini operaio giuglianese di 54 anni dipendente della ditta napoletana incaricata di effettuare i lavori presso uno stabile di case popolari. Lascia una moglie e due figli minorenni, che sono difesi dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord al fine di conoscere la verità su quanti accaduto. È morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 settembre, alcune ore dopo l’incidente avvenuto intorno alle 11,30. Soccorso con l’eliambulanza, è stato trasportato in codice rosso e in gravissime condizioni al policlinico Gemelli di Roma dove è poi deceduto. Ferito un collega, finito al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti in quanto, a differenza del 54enne, colpito in pieno dalla controparete, sarebbe stato solo sfiorato dai mattoni piombati a terra. A dare l’allarme sono stati altri due operai, accorsi dopo aver sentito il rumore del crollo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale della Asl e dell’Ispettorato del lavoro e i carabinieri. Avviate le indagini sulla tragedia, finalizzate alla ricostruzione delle dinamiche e delle cause dell’incidente. Nella giornata di ieri gli investigatori hanno già fatto i primi rilievi, anche fotografici, e sentito alcune persone. Stando a quanto ricostruito, i lavori all’interno del cantiere non erano ancora partiti, con gli operai che si trovavano lì per un sopralluogo finalizzato ad accertamenti preliminari. Nella palazzina vivono due coppie e una famiglia, che per ragioni di sicurezza sono state momentaneamente trasferite.