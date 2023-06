L’ANGOLO DELLA SATIRA. MARANO, L’AMICO E’…

È, l’amico è, una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima. Però lui sa, l’amico sa, il gusto amaro della verità ma sa nasconderla e per difenderti, un vero amico anche bugiardo è…È, l’amico è, qualcosa che più ce n’è meglio è. E’ un silenzio che vuol diventare musica, da cantare in coro io con te. È un coro è, un grido che più si è meglio è….e il mio amore nel tuo amore è. È, l’amico è,

il più deciso della compagnia e ti convincerà a non arrenderti anche le volte che rincorri l’impossibile perché lui ha, l’amico ha il saper vivere che manca a te, ti spinge a correre, ti lascia vincere, perché un amico punto e basta. È, l’amico è…

Testo e musica di Dario Baldan Bembo.