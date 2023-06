Marano, alla D’Azeglio presentato il murale dedicato allo scudetto del Napoli

348 Visite

l primo murale dedicato allo scudetto del Napoli in una scuola di Marano. L’iniziativa è della scuola media Massimo D’Azeglio di via Piave. Il murale, completato oggi, veicola un messaggio di pace e inclusione. “Insieme, nel rispetto delle diversità, si vince”. E ancora: “La D’Azeglio fa gol con l’inclusione e la pace”. Il murale è stato realizzato dai ragazzi, una ventina in totale, inseriti nell’ambito del progetto Por “Scuola viva”, coordinato dai docenti Biagio Sgariglia e Sofia Amodeo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS