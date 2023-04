Caro Direttore, mi rivolgo alla sua testata giornalistica, da sempre attenta sul tema legalità, per poter diffondere un appello: inviterei tutte le agenzie di solidarietà, centri ecclesiastici e segreterie politiche che donano pacchi alimentari e coinvolti nella tornata elettorale del 14 e 15 maggio prossimo a sospendere momentaneamente la loro attività, per moralità etica, intellettuale, morale e per non incorrere nel voto di scambio.