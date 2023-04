Palma Campania, ecco la coalizione a sostegno di Donnarumma

73 Visite

Sono tre le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Nello

Donnarumma per le elezioni a Palma Campania del 14 e 15 maggio:

“Orgoglio Palmese”, “Palma 2028” “Terra Nostra”. Sindaco uscente,

Donnarumma si presenta con l’appoggio di una coalizione compatta,

formata da esponenti dell’attuale amministrazione ma anche da volti

nuovi.

Spiega Nello Donnarumma: “Con me ci sono uomini e donne accomunati dalla

passione per Palma Campania, dalla voglia di migliorare il territorio e

di proseguire il cammino intrapreso. ho riscontrato grande entusiasmo

mentre componevamo le liste, soprattutto tra i giovani, che sono

moltissimi e daranno un grande apporto: con questo stesso entusiasmo

andiamo avanti in campagna elettorale a spiegare ai cittadini il nostro

programma e i nostri progetti”.













