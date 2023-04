Elezioni Marano 2023. L’Avvocato Beniamino Esposito non si candida: “Non ci sono le condizioni”

55 Visite

A poche ore ormai dalla consegna delle liste, e la mia opinione in queste agguerrite giornate, in relazione alle amministrative del comune di Marano, la mia proposta era quella unirsi sotto un’unica bandiera , quelle delle liste civiche , unendo le forze sane , moderate e progressiste, che andavano dal PD a Forza Italia ed unendo alcune persone , che pur non militando in forze politiche estreme , si erano dichiarate disponibili ad unirsi, per partecipare a quella che poteva definirsi la “Rinascita Maranese”.

Il sacrificio delle poltrone scomode di alcuni ex consiglieri e il simbolismo politico , sono state da me richiesti, per permettere a persone di diverso credo politico di unirsi, in uno sforzo comune, per eliminare dall’immaginario collettivo e dai media quell’idea di Marano città di camorra dedita solo al malaffare. Nessuno mi ha ascoltato, ma tutti intanto mi chiedevano e chiedono per lavarsi la coscienza del consapevole errore ed orrore , anche di chi poi vincerà, ma alla fine cosa vincerà? Se l’ingovernabilità o il vecchio, che si ripete, non affronterà probabilmente, mai i reali problemi atavici ? E allora ho fatto un passo indietro, fino anche a stamattina, che ancora mi chiedevano il mio nominativo, ma a malincuore ho detto di no, perché non ci sono le condizioni, le persone di cui mi fido, la squadra e soprattutto e non per ultimo un programma reale, da poter leggere e capire e migliorare o aiutare, con un osservazione e concordando degli intenti e fini comuni. Vi faccio un grande in bocca al lupo, con l’amaro in bocca, ma io non ci sarò a rimpiangere o piangere sul latte versato, preferisco combattere per Marano, come sempre ho fatto e farò, non resterò a guardare oltre distruggere la città.

Avv. Beniamino ESPOSITO

