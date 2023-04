Chiusa la Perimetrale di Melito a Napoli: rubati i guard rail , Di Fenza: “Gesto ignobile, persone perbene vittime dei parassiti della società”

La strada Perimetrale di Melito a Napoli a causa di un furto dei guardrail è stata chiusa al traffico. Lungo la strada, dalla quale si accede poi all’asse mediano, sono stati trafugate alcune pezzi delle barriere laterali di protezione. Gli agenti della polizia locale hanno colto sul fatto il ladro che è riuscito a darsela a gambe nel campo rom di Scampia. A causa di questa situazione il traffico è impazzito e si sono formate lunghe code di auto.

“Si tratta dell’ennesimo gesto ignobile e inqualificabile. Ormai la realtà ha superato di gran lunga la fantasia. La nostra città, purtroppo, è invasa da gentaglia, da parassiti, da incivili che in ogni momento sono pronti a danneggiare beni pubblici e creano danni a migliaia di persone perbene, per un misero tornaconto economico. Non hanno un briciolo di dignità, non vogliono lavorare, amano vivere a scrocco della società.” – questo il commento del Consigliere Regionale di Centro Democratico, Pasquale Di Fenza.