Boscoreale, stadio comunale sostenibile: arrivano i pannelli solari

Dal verde del manto erboso, al “green” dell’energia elettrica prodotta dai pannelli solari: il campo sportivo “Vittorio Pozzo” di Boscoreale sarà dotato di un moderno impianto fotovoltaico ad impatto zero nell’ambito di un progetto per la riqualificazione ed efficientamento energetico finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli per un importo di centomila euro. A darne notizia è Francesco Faraone, candidato sindaco alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio e vicesindaco nella passata amministrazione comunale. Spiega Faraone: «Il progetto esecutivo ha ottenuto il placet della giunta guidata dal sindaco Antonio Diplomatico, con delibera numero 138. A breve saranno predisposti gli atti per la pubblicazione della gara d’appalto».

Nel dettaglio, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,68 kWp, destinato a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione, da inserire sulla copertura degli spogliatoi.













