MARANO ELEZIONI, FDI SU MOIO, FORZA ITALIA PRONTA A RILANCIARE CON ALFIERO

Fratelli d’Italia potrebbe puntare sul medico Pasquale Moio (anche se sotto sotto aleggia sempre il nome di Teresina Giaccio), Forza Italia potrebbe rilanciare con il nome di Castrese Alfiero, anch’egli medico, già consigliere in passato nelle fila del Pdl (e anche Ncd) durante le gestioni Perrotta e Liccardo. Alfiero, ad ogni modo, non avrebbe sciolto ancora la riserva.

La Lega, invece, è alla finestra e attende di chiudere il prima possibile con un candidato sindaco quanto meno in grado di competere per il ballottaggio. Il nuovo incontro tra le parti è previsto tra oggi e domani. In Forza Italia ci sono diverse anime e ognuna ha delle idee diverse sul profilo del candidato sindaco e soprattutto sulla questione alleanze.













