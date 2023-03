QUALIANO: col magnete in pescheria la bolletta è meno salata. 45enne arrestato dai Carabinieri

129 Visite

Lo scenario è un ristorante pescheria, in Via Fratelli Rosselli.

Il comune è Qualiano e i carabinieri sono quelli della locale stazione.

Durante un controllo all’attività sarebbe emerso che il titolare dell’attività avrebbe installato un magnete sul contatore elettrico. La piccola “modifica” avrebbe garantito una rilevazione falsata dei consumi, fino all’88% in meno rispetto a quanto erogato dalla società di fornitura.

In manette per furto di energia il gestore, un incensurato di Giugliano di 45 anni.

Dalle verifiche effettuate il danno stimato ammonterebbe a circa 6mila euro.

Il 45enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.













