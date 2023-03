Pomigliano d’Arco: carabinieri catturano latitante

56 Visite

Latitanti e Carabinieri del comando provinciale di Napoli. Un binomio sempre attuale che si ripete: è il 31esimo in questi ultimi due anni e poco più. Parliamo di Nicola Ianuale*, 32enne già noto alle forze dell’ordine e a catturarlo sono stati i militari della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna.

L’uomo era latitante dallo scorso 5 settembre e destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Nola per reati di droga. Un provvedimento emesso in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla quale Ianuale era sottoposto e da cui il 32enne era evaso lo scorso 18 agosto, giorno in cui se ne erano perse le tracce.

I Carabinieri di Castello di Cisterna però non hanno mai interrotto le indagini e, sempre attenti a monitorare e setacciare non solo le strade ma anche il web, hanno rintracciato il 32enne ieri sera verso le 22.30. Era da solo in strada nei pressi un locale di via Terracciano a Pomigliano d’Arco e quando si è visto accerchiato dai carabinieri della sezione operativa per Ianuale non c’era nessuna via di fuga, inutile opporre resistenza. Al momento della cattura l’uomo è stato trovato in possesso di poco più di 13 grammi di marijuana poi sequestrata.

L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

*nato a San Giorgio a Cremano – Na – il 10 apr. 91













